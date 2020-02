Andreas Hügerich ist seit einer Amtsperiode Lichtenfelser Bürgermeister. Herausgefordert wird er bei der Kommunalwahl am 15. März von Uwe Held (CSU), den wir in der nächsten Ausgabe befragen. Frage: Was möchten Sie als Bürgermeister tun, um Lichtenfels attraktiver für junge Familien zu machen?...