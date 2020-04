Visiere als Schutz

Eine Alternative zu Mund-Nase-Masken aus Stoff produzieren Lehrer an der Dr.-Auguste-Kirchner-Re-alschule Haßfurt in Zusammenarbeit mit der Albrecht-Dürer-Mittelschule Haßfurt und der Mittelschule Zeil-Sand. In ei-nem Klassenzimmer des Schulzentrums Haßfurt findet sich jeden Tag eine Gruppe Lehrer zusammen, um Gesichtsvisiere zusammenzubauen, deren Einzelteile mit 3D-Druckern produziert werden. Die Realschullehrerin Anne Wagenhäuser und ihr Mann Uwe Wagenhäuser, der als Fachlehrer an der Mittelschule in Zeil unterrichtet, hatten die Idee, als sie einen Beitrag zu dem Thema im Fernsehen sahen. Die drei Schulleiter Hartmut Hopperdietzel (Realschule), Matthias Weinberger (Mittelschule in Haßfurt) und Wolfgang Grader (Mittelschule Zeil-Sand) waren sofort begeistert von dem Vorhaben und stellten unkompliziert ihre 3D-Drucker zur Verfügung, die sie an den Schulen für Unterrichtszwecke haben. Auch die Lehrer waren sofort bei der Sache: "Innerhalb kurzer Zeit hatte ich drei Mal so viele Leute zusammen, wie mindestens benötigt werden", freute sich Anne Wagenhäuser.

So rattern nun die 3D-Drucker Tag und Nacht und spucken aus einem Rohmaterial, das eine Stärke von zwei Millimetern hat und einer Wäscheleine ähnelt, die Einzelteile aus, die für die Visiere benötigt werden. Dennoch können die Drucker nicht ganz unbeaufsichtigt ihre Arbeit verrichten; immer wieder müssen neue Programme gestartet werden. "Da heißt es auch schon mal nachts um 3 Uhr aufstehen und den Drucker neu bestücken", sagte Uwe Wagenhäuser, der die Modelle für die Gesichtsvisiere bei der Ausbildungsstelle für Lehrer in Bayreuth besorgt hatte.

Landrat Wilhelm Schneider machte sich im Rahmen eines Pressetermins vor Ort selbst ein Bild von dem Zusammenbau und dankte den zahlreichen Mitwirkenden für ihr tolles Engagement. Die Visiere sind nicht für den privaten Verkauf bestimmt, sondern werden hauptsächlich an das Landratsamt Haßberge geliefert, das sie nach einer Prioritätenliste an Stellen verteilt, die keine medizinische Zertifizierung für die Schutzteile benötigen. Eine Hilfe seien die Visiere auch für Logopädie-Praxen, berichtet Anne Wagenhäuser. Dort muss nämlich der Mund stets sichtbar sein, um den Therapieerfolg zu gewährleisten.