Virus lässt Uhren schneller ticken

Michael Memmel Wie sich der Corona-Virus langfristig auswirken wird, kann noch schwer abgeschätzt werden. Doch schon jetzt steht fest: Er treibt die Menschen zu Höchstleistungen. Im chinesischen Wuhan wurde innerhalb von nur zehn Tagen (!) ein Krankenhaus aus der Erde gestampft. Und in Bamberg wuchten Stadt und Sozialstiftung nicht einmal 17 (hüstel) Tage, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgestellt hat, dass es sich beim Ausbruch des neuartigen Virus um eine "Gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite" handelt, eine Informationsveranstaltung zu dem Thema. Was bei dem Termin am Montag um 19 Uhr in den Haas-Sälen vermittelt werden soll, verkündet OB Starke bereits vorab: "Das Bamberger Klinikum ist bestens gerüstet." Ob das erst jetzt so ist oder schon vor zwei Wochen so war, als die Veranstaltung geplant wurde? Egal, noch sind die Bamberger ja bei bester Gesundheit. Und wer weiß: Vielleicht ist fränkische Gelassenheit die beste Medizin nicht nur gegen ansteckende Hysterie sondern auch die Infektion selbst.