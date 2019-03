Kronach vor 18 Stunden

Konzert

Virtuose Musik für Cello und Gitarre

Am Mittwoch, 13. März, 19.30 Uhr, sind Ariana Burstein (Cello) und Roberto Legnani (Gitarre) in der Kronacher Synagoge, Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 27, zu Gast. Eintrittskarten gibt es an der Abendk...