Virtuelle Unterstützung für die Betriebe im Landkreis auf einer Instagram-Seite

Cindy dötschel Kronach — Seit wegen der Ausbreitung des Corona-Virus der Katastrophenfall von Ministerpräsident Markus Söder ausgerufen wurde, haben alle Geschäfte, die nicht den täglichen Grundbedarf abdecken, geschlossen. Auch Restaurants dürfen mittlerweile nicht mehr öffnen. Um eine Übersicht darüber zu geben, welche Leistungen trotzdem weiterhin angeboten werden, hat Elena Neubauer die neue Plattform "kronach_bleibt_zuhause" im Sozialen Netzwerk Instagram gegründet.

"Meine Mutter betreibt ein Raumausstattungsgeschäft in Steinberg. Auch sie musste plötzlich schließen", berichtet die Pressigerin. Daraufhin habe sie sich überlegt, wie sie ihre Kunden weiterhin versorgen kann, und sich dazu entschlossen, die Ware auszuliefern. "Ich dachte, dass es sicher viele Unternehmer gibt, denen es so geht." So kam Neubauer die Idee, eine Plattform einzurichten, auf der lokale Anbieter über ihre Angebote informieren können. Am Sonntagabend hat sich die 21-Jährige dann Gedanken darüber gemacht, wie sie ihr Vorhaben umsetzen könnte. "Früh bin ich aufgestanden und dachte, ich könnte es mit einer Seite auf Instagram probieren."

Am Anfang war sich Neubauer unsicher, wie viele Menschen in Kronach sie erreichen kann. Deshalb hat sie die Inhaberin eines Modegeschäfts in Kronach, die eine große Reichweite auf der Plattform hat, gebeten, die neue Seite zu teilen. Nach nur wenigen Tagen zählt die Seite nun bereits über 200 Abonnenten.Bei Neubauer haben sich mittlerweile knapp 20 Unternehmer aus dem Landkreis gemeldet. "Das spricht definitiv dafür, dass die Plattform eine tolle Idee ist." Auf jedes Unternehmen wird durch ein Foto, auf dem ein Symbol und der Name zu sehen sind, hingewiesen.

Liefern und abholen

"In der Bildunterschrift wird auf die jeweiligen Angebote, also beispielsweise den Liefer- oder Abholservice, hingewiesen", erklärt die BWL-Studentin. Darüber hinaus werden die Uhrzeiten, zu denen die Inhaber erreichbar sind und die Telefonnummer aufgelistet.

Geld verdienen möchte Neubauer mit der Plattform nicht. "Ich habe die Seite mit dem Hintergrund, die Unternehmen in der Krisenzeit zu unterstützen, gegründet." Darüber, was mit der Seite passiert, wenn die Corona-Krise überstanden ist, hat sie sich bislang noch keine Gedanken gemacht.