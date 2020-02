Virtuelle Reise in den Gottesgarten

Ein voller Erfolg war auch in diesem Jahr der Werbestand des Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein bei der Reisemesse in Dresden. Besonders gefragt waren das Gastgeberverzeichnis mit den neuesten Übernachtungs- und Pauschalangeboten sowie der neue Genuss- und Erlebnisführer mit den verschiedenen Angeboten für Gruppen und Einzelreisende, den Gastronomiebetrieben und den Einzelhändlern.

Großes Interesse galt natürlich der Obermain-Therme mit den umfangreichen Wellness- und Therapiemöglichkeiten. Außerdem informierten sich zahlreiche Besucher über die eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten im Gottesgarten sowie über die vielen Wander- und Radwege.

"Besichtigung" mit der VR-Brille

Die Besucher auf der Messe hatten die Möglichkeit, virtuell den Gottesgarten am Obermain mit einer VR-Brille, die das räumliche Sehen simuliert, zu besichtigen. Viele Familien interessierten sich für die Freizeitgestaltung in der Stadt und Umgebung, für den Campingplatz in Bad Staffelstein und für kulturelle Veranstaltungen in der Stadt und Umgebung. red