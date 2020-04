Virtuelle Abenteuertour durch die Binghöhle

Die Binghöhle in Streitberg ist während der Osterferien geschlossen. Somit finden auch keine Kindertage statt. Aus diesem Gund wurden auf der Internetseite www.binghöhle.de zwei Kinderseiten eingerichtet (für Schulkinder und für Kindergartenkinder). Auf der Seite für Schulkinder bieten die Organisatoren eine virtuelle Abenteuertour durch die Höhle an. Dabei erzählen sie altersgerecht über die Höhle, die Geologie, die Natur und über vieles mehr. Immer am Donnerstag wird ein weiterer Teil der Höhle vorgestellt. Auf der Seite für Kindergartenkinder wird immer am Montag ein neues Märchen speziell aus der Binghöhle erzählt, wobei eine kleine Höhlenfee und der "Bingbär" eine besondere Rolle spielen. "Auf diesem Wege sollen ein bisschen die Langeweile gemildert und den Kindern Einblicke in die wunderschöne Natur gewährt werden", teilt Katja Huhn für die Binghöhle mit. red