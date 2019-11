Vipa heißt jetzt Yaskawa

Sieben Jahre ist es her, dass Yaskawa Europe die Mehrheit der Gesellschafteranteile an den Herzogenauracher Unternehmen Vipa und Profichip übernommen hat. Seitdem gehören die Firmen zur europäischen Tochter-GmbH des japanischen Yaskawa-Konzerns. Beide traten aber weiterhin als eigenständige Marken auf. Nach der internen Integration ist der Zusammenschluss jetzt auch nach außen perfekt, teilt das Unternehmen mit: Vipa und Profichip gehen in der Marke Yaskawa auf. Für die Angestellten ändert sich dabei außer dem Firmennamen am Gebäude nichts.

Begonnen hat die Geschichte von Vipa 1985 in einer Dreizimmerwohnung. Seitdem hat das auf Steuerungstechnik für die Prozessautomatisierung spezialisierte Unternehmen Erfolgsgeschichte geschrieben. Genauso wie das Tochterunternehmen Profichip, das innovative Chip-Lösungen für die Automatisierungstechnik entwickelt.

Keine Veränderung für Mitarbeiter

Yaskawa Europe bietet Mechatronik und Robotiklösungen für Unternehmen in ganz Europa, dem Nahen Osten, in Afrika und in den GUS-Staaten an. Mit dem Eintrag ins Handelsregister vom 1. Oktober 2019 ist die Verschmelzung von Vipa und Profichip mit der Yaskawa Europe GmbH jetzt rechtskräftig. Bereits im vergangenen Jahr wurde Vipa mit der Yaskawa Division "Drives & Motion" zur neuen "Drives, Motion & Controls Division" zusammengefasst, die von Norbert Gauß geleitet wird. Die Marke Profichip wird nun bei Yaskawa als eigene Produktsparte "Embedded Solutions" weitergeführt.

Für die rund 200 Mitarbeiter, die heute in dem Gebäudekomplex an der Herzogenauracher Ohmstraße beschäftigt sind, ergeben sich weder personelle noch strukturellen Veränderungen, so die Pressemitteilung. Mit dem Zusammenschluss im Jahr 2012 hat Yaskawa sein Angebot an Frequenzumrichtern, Servoantrieben, Maschinensteuerungen und Industrierobotern um die weitere Steuerungstechnik sowie Visualisierung und Chip-Lösungen ergänzt. Für Vipa und Profichip ergab sich durch die Übernahme die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen. Die hohen Erwartungen wurden auf beiden Seiten vollständig erfüllt. Die Produktportfolios von Yaskawa, Vipa und Profichip haben sich von Anfang an ergänzt, so dass die Kunden von durchgängigen Automatisierungslösungen aus einer Hand profitieren. red