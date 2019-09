Violinquartett sagt Ade

In der Reihe "Drossenfelder Schlosskonzerte" gibt es am Sonntag, 22. September, um 16 Uhr einen besonderen musikalischen Höhepunkt. Im Terrassengarten des historischen Gebäudes, der sonst nicht zugänglich ist, präsentiert sich zum letzten Mal das "Bayreuth-Festival Violinquartett" in der Stammbesetzung mit Bernhard Hertog, Michael Frenzel, Ulf Klausnitzer und Kiichiro Mamine.

Die langjährigen Interpreten des Festspielorchesters am Grünen Hügel nehmen mit diesem Sonderkonzert Abschied von einer langen Tradition, einmal jährlich im Schloss aufzutreten.

Es sind klassische Werke von Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amadeus Mozart, Ladislav Kupkovic, Berthold Hummel, Charles Dancia und Michio Miyagi zu hören.

Karten im Rathaus

Auch ein Divertimento für vier Violinen und "Lohengrin Variationen" stehen auf dem Programm. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Gontard-Saal des Schlosses statt.

Karten gibt es im Rathaus, Telefon 09203/9930. h.w.