Violinenwettbewerb der Musikakademie

Der 1. Internationale Violinenwettbewerb der 1. Internationalen Violinenakademie Hammelburg findet ab Sonntag, 8. September, an der Bayerischen Musikakademie statt. Die Vorrunde beginnt um 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr und von 19 Uhr bis 21.20 Uhr. Das Halbfinale findet am Montag, 9. September, von 13.15 Uhr bis 15 Uhr und von 15.30 Uhr bis 17.05 Uhr statt. In der Finalrunde am Dienstag, 10. September, geht es um 13 Uhr los bis 14.30 Uhr und von 15 bis 16.15 Uhr. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt gegen 17 Uhr. sek