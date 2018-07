Villa Sonnenschein reist um die Welt

red



Rund 300 Gäste folgten der Einladung der Adelsdorfer Kita zum diesjährigen Sommerfest. Auf dem Gelände nahe der Grundschule an der Oberen Bachgasse boten Team und Kinder ein buntes Programm.Mit der Villa Sonnenschein eröffnete im Herbst 2016 die dritte gemeindliche Kindertagesstätte in Adelsdorf ihre Pforten. Derzeit bietet die Einrichtung 84 Kindern zwischen drei und sechs Jahren eine qualifizierte Tagesbetreuung in vier Gruppen, ab September sind alle 100 Kindergartenplätze belegt.Mit der Fußball-WM im Blick stand die Gruppenarbeit der vergangenen Wochen ganz im Zeichen der Kulturen. "Auch vor dem Hintergrund der verschiedenen Nationalitäten hier im Haus liegt uns die multikulturelle Kompetenz unserer Kinder sehr am Herzen", erklärt Kitaleiterin Sabine Steffanides das Motto des Sommerfestes, "Reise um die Welt". An Fragestellungen aus dem Alltag wurde spielerisch erarbeitet, wie die Menschen anderer Länder leben: Warum kleiden sie sich anders als wir? Welche Dinge isst man und welche Musik hört man dort gern? Wie ist das Wetter? Welche Farben haben die Fahnen? Im Fokus standen dabei neben Russland als Ausrichter der WM auch China, die Türkei und Afrika. Für das Sommerfest brachte die Airline "Sonnenschein" ihre Gäste nun auf eine "Reise um die Welt".Jede Gruppe zeigte einen traditionellen Tanz aus einem der vier Länder. Auch der Name der Kita war Programm: bei traumhaftem Wetter erfreute die Villa Sonnenschein ihre Gäste mit Gegrilltem, Kuchen, Salaten und Eis - ein alles in allem gelungener Auftakt für den Sommer.