Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 8. September, um 9.30 Uhr zum Kirchweihgottesdienst in die Christuskirche ein. Verschiedene Menschen werden darin ihren "Lieblingsplatz" in der Kirche vorstellen. In dem Gottesdienst wird auch die neue Vikarin Christina Saueracker in ihr Amt eingeführt. Nach der Feier gibt es einen Mittagsimbiss. In Buchau findet am Sonntag kein Gottesdienst statt. red