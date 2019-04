Vierzehnheiligener "Bergzeit"

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen veranstalten am Mittwoch, 24. April, einen religiösen Auszeittag im Diözesanhaus. Beginn ist um 9.30, Ende gegen 17 Uhr. Da "stieg Jesus auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten" (Mt 14,23): Es ist gut, im oft so dichten Alltag eine Gelegenheit zu haben, um zur Ruhe zu kommen und das Leben auch einmal aus einer anderen als der gewohnten, üblichen, alltäglichen Perspektive zu betrachten. So kann es gelingen, wieder mehr zu sich zu kommen und zu Gott zu finden. Von Vierzehnheiligen aus wird ein Blick über die ganz persönlichen "Berge und Täler" möglich; Betrachtungen und Gebete rund um biblische Texte geben Anleitung und Hilfestellung dazu. Vor Beginn der eigentlichen "Berg-Zeit" (und davon unabhängig) ist morgendlicher Gottesdienst um 8.45 Uhr im "Raum der Stille" im Diözesanhaus. Die Leitung haben Christina Schirner und Elmar Koziel inne. Kosteninformation und Anmeldungen sind bis Mittwoch, 17. April, bei den Bildungshäusern unter der Telefonnummer 09571/926-0 oder www.14hl.de möglich. red