Kronach vor 18 Stunden

Judo

Viermal Bronze für die TS Kronach

Zum 17. Mal wurde in Eltmann das Wallburgturnier in allen Altersklassen ausgetragen. Für die Turnerschaft Kronach starteten jeweils zwei Judokas in der U10 und der U12, die sich alle die Bronzemedaill...