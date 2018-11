Vierjährige auf Abwegen

Am Ende konnte eine 35-jährige Mutter ihre vierjährige Tochter wieder glücklich in die Arme nehmen, nachdem sich das Kind wohl in einem unbeaufsichtigten Moment vom Spielplatz der Alfred-Sauerteig-Anlage alleine auf Wanderschaft begeben hatte. Einem aufmerksamen Mitbürger war am Sonntagnachmittag das alleine herumstapfende Mädchen aufgefallen. Er kümmerte sich um das Kind und übergab es der Polizeistreife, die das Mädchen nach kurzer Zeit der erleichterten Mutter wieder übergeben konnte.