Vierfach-Gold im Freiwasser

Beim Freiwasser-Cup in der Talsperre Pöhl bei Plauen setzte Patrick Kleemeier von der SG Bamberg einen goldenen Schlusspunkt der Saison. 291 Schwimmer nahmen an der 4. Internationalen Sächsischen Meisterschaft, der Offenen Drei-Länder-Meisterschaft der Masters sowie dem Pöhl-Cup teil. Dabei fanden die Wettbewerbe über 500 und 1000 Meter sowie 2,5 und fünf Kilometer innerhalb von viereinhalb Stunden auf verschiedenen Kursen statt.

Kleemeier startete in den Masters-Wettkämpfen und ging erneut in allen Disziplinen an den Start: Neben den kurzen Regenerationspausen zwischen den Wettbewerben galt es, auch mit der kühlen Witterung klarzukommen. Mit seiner Routine meisterte der 26-Jährige diese Herausforderung sehr gut und sicherte sich in der Altersklasse 25 gleich viermal Gold. Seinen besten Auftritt zeigte er zu Beginn im etwas verkürzten 1000-Meter-Rennen, wo er in 10:36,09 Minuten nicht nur den Altersklassen-Sieg feierte, sondern auch seinen Lauf deutlich für sich entschied. Über 2,5 und fünf Kilometer schwamm er zu seinen nächsten Siegen. Im Sprint über 500 Meter überzeugte er erneut in 6:11,79 Minuten und sicherte sich seinen 55. Titel bei den Masters. red