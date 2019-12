Viereth: Werden die Parkplätze ausreichen?

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Viereth-Trunstadt stellte Markus Schlichting vom Planungsbüro Baurconsult aus Haßfurt den Bebauungsplanentwurf sowie die Kostenermittlung "Hahn" in Viereth vor.

Die geplanten Baumaßnahmen im Bereich der Klosterwiese in Viereth werden ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit sich bringen. Dafür ist die momentane Erschließung nicht ausreichend. Einbahnstraßenregelung und Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich Hahnweg und Klosterstraße sind vorgesehen, die Schulstraße soll allerdings keine Änderung erfahren. Im Gemeinderat wurde überlegt, ob dies einen reibungslosen Verkehrsfluss erlaubt. Die vorgesehenen Parkplätze wurden als zu gering erachtet.

Gemeinderat Holger Birklein gab zu Bedenken, dass dies jetzt schon der Fall sei. "Dies ist ein Erfahrungswert, wir sehen jetzt schon, dass die Parkplätze nicht ausreichen". Durch den Bau der Seniorenanlage werde ein größerer Engpass entstehen, da ja auch die zukünftigen Angestellten irgendwo parken müssten. Finden Veranstaltungen statt, werden viele Parkplätze benötigt, fällt das dann auch noch in den Bereich der Hol- und Bringzeiten für Schule, Kindergarten und Hort, könnten fehlende Stellplätze schnell für Chaos sorgen.

Geschäftsstellenleiter Gerd Franke räumte in der Sitzung ein, dass es sicherlich Spitzenzeiten gebe, in denen der Bedarf kurzfristig nicht gedeckt sei, allerdings würden für den Rest des Tages viele Parkplätze leer stehen. Kirchenbesucher am Sonntag sollten ebenfalls keine Parkplatzprobleme haben, da an diesem Tag kein Kindergarten- und Schulbetrieb stattfindet.

Die Bedenken der Gemeinderäte wurden allerdings ernst genommen und werden in die weitere Planung mit einfließen. Die Regierung von Oberfranken hat als Fördergeber jedoch auch ein Wörtchen mitzureden und muss einer Gestaltungsänderung zustimmen. irö