Vierbeiner im Test

In den vergangenen Tagen legten Hundeführer mit ihren Tieren die Brauchbarkeitsprüfung des Bayerischen Landesjagdverbandes (BJV) ab. Hierfür hatten sie sich im letzten halben Jahr wöchentlich unter der Leitung von Rosel Hölzner, Ursula Kilgenstein und Dominik Malucha an der Altach in Haßfurt zur Ausbildung und zum Üben getroffen, wie die Kreisgruppe Haßfurt im BJV mitteilte.

Der Richterobmann Hermann Langguth umriss beim Test die Notwendigkeit der vom Gesetzgeber geforderten brauchbaren Hunde für die Jagd. Er dankte den Ausbildern und den Hundeführern für ihren Einsatz. Ebenso dankte er Revierleiter Bernd Hölzner für die Bereitstellung seines Reviers.

Anschließend sprach Rosel Hölzner als Ausbildungsleiterin ihren Schützlingen Mut zu und loste die zwei Prüfungsgruppen aus. Bei der Prüfung mussten die Gespanne verschiedene Situation bestehen. Diese unterteilten sich in Gehorsamsfächer, also vor dem Schuss, und Prüfungsfächer, nach dem Schuss.

Bei den Gehorsamsfächern bewiesen die künftigen Jagdhunde ihre Fähigkeiten beim Appell, dem Verhalten am Stand und bei der Leinenführigkeit. Bei den Prüfungen nach dem Schuss zeigten die Hunde und ihre Führer ihr Können beim Ausarbeiten einer Schweißfährte, dem Verlorenbringen im Wald, im Feld und im Wasser und dem Verhalten am gefundenen Wild.

Zur Freude aller Teilnehmer konnten die Richter, Hermann Langguth, Walter Arnold und Dominik Malucha, allen Teilnehmern die Brauchbarkeit ihrer Hunde bestätigen. Nun können die Hundeführer mit ihren geschulten und geprüften Hunden ihrer Arbeit und Passion im heimischen Revier nachgehen.

Erfolgreich waren Dominik Arnold mit Cuno, Deutsch-Drahthaar, Egon Frank mit Quinsy, Rauhhaar-Teckel, Willi Fuß mit Hatz, Rauhhaar-Teckel, Josef Hau mit Obelix, Rauhhaar-Teckel, Tobias Hau mit Eik, Kopov, Albin Hepp mit Paloma, Braco Italiano, Marina Herold mit Gaja, Kleiner Münsterländer, Christian Käb mit Diego, Deutsch-Drahthaar, Ursula Kilgenstein mit Wamira, Braque Francais, Uwe Kozlowski mit Fenja, Kleiner Münsterländer, Alexander Krapf mit Aika, Braque Francais, Hans Stark mit Aurora, Beagle, Mirjam Tempel mit Anton, Braque Francais, Manfred Treutlein mit Hannes, Rauhhaar-Teckel und Josef Zenker mit Asra, Kopov,

Auch im nächsten Jahr wird laut Jagdverband ein Hundekurs zur Brauchbarkeitsprüfung angeboten. Interessierte können sich bei Rosel Hölzner melden. Sie gibt weitere Auskünfte. red