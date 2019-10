Vier Wochen auf der Flucht

Die Zeit des Zweiten Weltkriegs war für die Menschen in unserer Region keine leichte. Aber auch jene, die nicht aus Franken stammen und die es im Krieg hierher verschlagen hat, sind gezeichnet. Es gibt Dinge aus dieser Zeit, über die sie heute auch noch nicht gerne sprechen oder einfach nicht sprechen können, sind die Erinnerungen, welche damit verbunden sind, doch zu schmerzlich.

Fritz Wengler aus Höchstadt wurde 1937 in Zirkau/Niederschlesien als jüngstes Kind von zweien geboren und musste im Februar 1945 quasi von jetzt auf gleich als Flüchtling sein Zuhause hinter sich lassen und damit auch seine Wurzeln.

Was haben Ihre Eltern bei Ausbruch des Krieges beruflich gemacht?

Fritz Wengler:

Mein Vater war Maurer, meine Mutter hat auf dem Hof ihrer Oma gearbeitet. Meinen Vater haben sie zwei Wochen eingesperrt, weil er nicht in der Partei war. Gleich zu Kriegsbeginn dann wurde er eingezogen. Der Ernährer war weg. Mutter hat weiter auf dem Hof gearbeitet und uns Kinder versorgt. 1944 dann wurde mein 16-jähriger Bruder als Flakhelfer eingezogen.

Haben Sie Ihren Vater wiedergesehen?

Ja, er war in Italien stationiert. Einmal kam er für zwei Wochen nach Hause und hat Orangen mitgebracht. Da habe ich meine erste Orange gegessen. Er ist in den letzten Kriegstagen in Niederösterreich gefallen. Meine Mutter hat das erst 1954 durch das Rote Kreuz erfahren. Davor hat sie immer noch gehofft ...

Haben Sie in Zirkau Kriegshandlungen mitbekommen?

Ja, 1945 in Sprottau, Kreisstadt. Da war ein Flugplatz mit Stukas (Sturzkampfbomber). Die wurden beschossen. Da war der Rauch zu sehen.

Wenn Sie an damals zurückdenken, was hat sich da in Ihr Gedächtnis eingebrannt?

Ich weiß noch, dass meine Mutter 1943 zu meinem Onkel gesagt hat: "Wir haben den Krieg schon verloren." Und meine Cousine hat gesagt, "wenn du deine Gosche nicht hältst, melde ich dich!" Das Denunzieren und die Angst davor ... Das vergesse ich nie. Es war schon schlimm, dass man seine Meinung nicht offen sagen durfte.

Wie war das damals, als sie Ihr Zuhause verlassen mussten?

Die Deutschen kamen im Februar 1945 um 11 Uhr und sagten, dass wir bis um 13 Uhr aus dem Dorf draußen sein müssten. Wir sollten nur wenig einpacken, da wie in zwei Wochen wieder zurückdürften.

Hat Ihre Mutter das geglaubt?

Nein.

Wie ging es dann weiter? Und zu wievielt war Ihre Familie?

Der gesamte Ort musste gehen, bei uns waren das meine Mutter, meine Oma und die Schwiegereltern meines Onkels. Wir wurden mit Pferdefuhrwerken abtransportiert. Die wenigen Sachen, die wir hatten, zumeist Bettzeug, kamen auf die Wagen. Mich haben sie oben draufgesetzt, meine Mutter ist nebenhergelaufen. Wir waren drei bis vier Wochen unterwegs, bis nach Hof.

Wie wurden sie verpflegt und wo untergebracht?

Wir wurden bei Bauern einquartiert oder in Scheunen und Turnhallen. Wir hatten Lebensmittelmarken für Brot und so, die haben wir beim Bäcker eintauschen können. Die Versorgung war aber mehr schlecht als recht.

Als sie in Hof ankamen, wie ging es dort weiter?

Unser Bürgermeister hat dafür gesorgt, dass die ohne Pferdefuhrwerke mit dem Zug nach Höchstadt kamen. Dort haben wir einen ganzen Tag auf dem Bahnhof gewartet. Dann kamen die Fuhrwerke der Bauern, denen wir zugeteilt worden waren. Wir kamen nach Mailach zum späteren Bürgermeister Schlegel. Meine Mutter hat auf dem Bauernhof gearbeitet. Die Oma konnte nicht, sie war ja blind. Und ich ging zwei Kilometer zu Fuß nach Lonnerstadt in die Schule. In Schlesien war ich in der 1. Klasse, jetzt kam ich in die 3. Klasse. Da wir evangelisch waren, ging ich dann auch zur Konfirmation.

Wie war das in der Schule als Flüchtlingskind?

Am Anfang war es schwer. Da gingen die Einheimischen auf die Flüchtlinge los. Ich hatte ja einen anderen Dialekt. Nach einem Jahr wurde es dann besser.

1945 war ja noch immer Krieg. Was haben Sie in Mailach davon mitbekommen?

Als der Fliegerangriff in Nürnberg war. Das haben wir mitbekommen. Und wir hatten Angst vor den Tieffliegern der Amis.

Haben Sie Amerikaner gesehen? Kamen die durch Mailach?

Mitten im Dorf war eigentlich eine Panzersperre geplant, wurde aber nicht gemacht. Die Amis kamen mit ihren Jeeps. Die Deutschen Soldaten sind durchgezogen und über Nacht verschwunden. Später kamen die Amis mit ganzen Trecks. Die Lastwagen kamen von Neustadt Richtung Höchstadt. Die haben Kaugummis rausgeschmissen oder Schokolade.

Was war eigentlich mit Ihrem Bruder? Der wurde doch 1944 als Flakhelfer rekrutiert ...

Mein Bruder war kurz in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und kam im Mai 1945 nach Mailach. Nach Hause konnte er ja nicht, da waren die Russen. Ich weiß nicht, wie er erfahren hat, wo wir sind.

Was hat Ihr Bruder gemacht, nachdem er in Mailach eingetroffen ist?

Bevor er eingezogen wurde, hat er eine Ausbildung als Schreiner gemacht und nun als Schreiner in Uehlfeld gearbeitet. Ich habe nach der Schule auch eine Schreinerlehre begonnen, aber nicht lang, dann bekam ich eine Stauballergie und war lange im Krankenhaus. Ich habe dann Landwirt gelernt. So habe ich dann 1956 in Walkershofen meine Frau kennengelernt. Wir waren beim Mittagessen und ich habe sie gesehen, als sie auf den Hof kam. Das war Liebe auf den ersten Blick.

Waren Sie nochmal zuhause in Schlesien, in Zirkau?

Ja, vor ungefähr zehn Jahren. Habe den Ort gleich wiedererkannt. Mein Elternhaus stand aber nicht mehr. Die haben dort zwar russisch gesprochen, da waren aber lauter Polen. Die haben uns da nicht verstanden. Ein kleiner Junge ist losgerannt und kam mit einem alten Mann wieder, der hat prima Deutsch gesprochen. Die evangelische Kirche in Niederleschen vor Zirkau hat noch gestanden, war aber total vermüllt. Das waren ja damals alles Holzkirchen, die evangelischen. Total verkommen war sie und Brennnesseln waren reingewachsen. Die katholische Kirche allerdings war total gepflegt und der Friedhof ebenso.

Haben Sie noch etwas von damals? Fotos vielleicht?

Nur das Stammbuch der Eltern, das habe ich noch. Aber Fotos gibt es keine. Wir hatten ja auch gar keine Möglichkeit zu fotografieren.

Wo fühlen Se sich zuhause? In Schlesien oder in Franken?

Das Gespräch führte Britta Schnake.

Ich bin ein Franke. Ein Mittelfranke.