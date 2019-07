Vier Wildunfälle mit 8500 Euro Schaden

Zwischen Sonntagabend und der Morgendämmerung am Montag ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Hammelburg insgesamt vier Wildunfälle mit Rehwild. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.Zum ersten Unfall kam es am Sonntag, gegen 22 Uhr, auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Wirmsthal von der Kreisstraße 46 kommend. Das Reh flüchtete nach der Kollision mit dem Pkw. Am Fahrzeug ist ein Schaden im Frontbereich, in Höhe von rund 1500 Euro, entstanden. Ein Daimler-Fahrer erfasste dann auf der Bundesstraße 27 zwischen Untereschenbach und Hammelburg, um 23.30 Uhr, ein Reh. Dieses überlebte den Zusammenstoß nicht. Hierbei wird der Schaden am Fahrzeug auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem Pkw, gegen 4.30 Uhr, die Staatsstraße 2293 von Fuchsstadt kommend in Richtung Schweinfurt, als ein Reh die Straße kreuzte und wurde vom Fahrzeug erfasst. Das Tier lief anschließend weiter. Am Pkw konnte zunächst kein Schaden festgestellt werden.

Weniger Glück hatte ein 34-jähriger Audi-Fahrer, um 5.15 Uhr, als er vom Lagerberg kommend in Richtung Pfaffenhausen unterwegs war. Durch den Zusammenprall mit dem Reh entstand am Fahrzeug ein Schaden von rund 2000 Euro.

Das Reh wurde getötet. In allen vier Fällen wurden die zuständigen Jagdpächter informiert, teilt die Polizei mit. pol