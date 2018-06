Vier Virtuosen, 24 Saiten

Am Samstag, 30. Juni, findet um 20 Uhr im Hof der ehemaligen Bäckerei Lang ein Konzert des Machado-Quartetts statt. Es ist die vorletzte Veranstaltung des Arbeitskreises "Kultur grenzenlos". Die vier Gitarristen aus München und dem bayerischen Oberland interpretieren nicht nur, sie inszenieren Musik mit neuen Klängen auf 24 Saiten. Ihre CD-Aufnahmen wurden von der internationalen Tontechniker-Gesellschaft AES mit Höchstnoten bewertet. 2017 spielten sie in der Carnegie-Hall in New York. Die vier Vituosen heißen Stefanie Kobras, Berni Prüflinger, Perry Schack und Ingo Veit. Foto: privat