Vier Verletzte und 25 000 Euro Schaden

Vier Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen gegen 5 Uhr in der Jägersburger Straße. Ein 26-jähriger rumänischer Staatsangehöriger kam in einer Kurve mit seinem Mazda zu weit nach links und krachte in den typgleichen Wagen einer entgegenkommenden 18-Jährigen. Diese wurde hierbei ebenso leicht verletzt wie ihr 21-jähriger Beifahrer. Auch der Unfallverursacher, bei dem ein Alkoholwert von 1,0 Promille gemessen wurde, und dessen 22-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Führerschein wurde zunächst einbehalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro.