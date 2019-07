Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Auf der A 73 in Richtung Bamberg hat sich am Mittwoch gegen 8.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Fahrzeuge auf der linken Spur mussten verkehrsbedingt abbremsen. Ein 28-Jähriger mit seinem Kleinbus erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Fahrzeug vor ihm, einen VW Golf. Der Zusammenstoß war so heftig, dass dieser VW auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden vier Personen aus den geschädigten Fahrzeugen leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 30 000 Euro. pol