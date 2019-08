Vier turbulente Kirchweihtage

Mit einem umfangreichen Sport- und Unterhaltungsprogramm wartet die SpVgg Obertrubach bei der traditionellen Kirchweih am Sportheim auf. Für alle vier Kirchweihtage hat die Spielvereinigung einen kostenlosen Heimfahrservice für Jung und Alt organisiert. Mit Haxen, Hähnchen, Gyros, Grillspezialitäten und Makrelen vom Holzkohlegrill ist jeden Tag für das leibliche Wohl gesorgt. Rund 100 Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf am Fest- und Sportgelände. Alle Preise sind familienfreundlich. Das Programm sieht am Freitag, 9. August, ab 18.30 Uhr ein Fußballspiel der 2. Mannschaft vor. Ab 20 Uhr ist Tanzmusik für Jung und Alt angesagt, ab 23.30 Uhr ist "Malle-Party" mit DJ FLX (Eintritt zwei Euro). Am Samstag wird ab 17 Uhr der Kirchweihbaum durch die Kerwaburschen aufgestellt. Ab 20 Uhr ist Unterhaltungs- und Stimmungsabend mit "X-Large" (Eintritt drei Euro). Am Sonntag ist Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr gibt es Kirchweihmusik von Michael Brettschneider. Der Eintritt ist frei. Am Montag ist ab 9.30 Uhr Weißwurstfrühschoppen, ab 14 Uhr "Küchlazammspieln" mit Musik und "Kerwagesang", ab 17 Uhr Kirchweihbetrieb, ab 19.30 Uhr Tanz- und Stimmungsabend mit "BA Spezial" und ab circa 20.30 Uhr Kirchweihbaum-Austanzen, anschließend Kerwa-Ausklang.