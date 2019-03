Vier Tubisten im Schüttbau

In der Meisterkonzert-Reihe spielt das Melton Tuba Quartett am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr im Schüttbau in Rügheim. Wie der Veranstalter, der Verein Kultur Rügheim, mitteilte, treten die vier exzellenten Tubisten weltweit in dieser einzigartigen Besetzung auf. Das Quartett begeistert sein Publikum nicht nur mit eigenen Bearbeitungen bekannter Melodien, sondern auch mit seiner virtuosen Spielweise. Die Musiker spielen Werke von Rossini, Liszt, ein Medley von Frank Sinatras sowie Balladen aus der "West Side Story" von Bernstein, Armstrongs "What A Wonderful World" und Rimski-Korsakows Hit "Hummelflug". Karten gibt es im Vorverkauf bei Musik Hofmann in Hofheim. Foto: Jörg Chmilewski