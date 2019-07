Vier tote Tiere und rund 12 000 Euro Schaden

Eine außergewöhnliche Serie von Wildunfällen ereignete sich, wie die Polizei berichtet, von Sonntag bis Dienstag im Landkreis Kronach.

Am Sonntag gegen 23 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Audi A3 die Kreisstraße KC 16 von Tschirn in Richtung Hubertushöhe. Plötzlich kreuzte ein Frischling die Fahrbahn und wurde vom Pkw frontal erfasst. Das Schweinchen wurde tödlich verletzt, am Pkw entstand ein Schaden von 1500 Euro. Ein weiterer Unfall mit einem Wildschwein ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der gleichen Strecke. Dabei wurde der Ford Transit eines 37-jährigen Mannes stark beschädigt. Auch hier wurde das Tier getötet. Am Kleinbus entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Am Montag gegen 9 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Pkw Suzuki SX4 die Kreisstraße KC 9 von Buchbach in Richtung Rothenkirchen. Ein Reh wechselte von rechts nach links über die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Tier wurde getötet, am Pkw entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

Am Montag gegen 16.55 Uhr streifte ein Opel Antara auf der Kreisstraße 8 zwischen Haßlach und Reichenbach ein Reh. Das Tier flüchtete und am Pkw entstand geringer Schaden.

Am Montag gegen 21.15 Uhr stieß ein 34-jähriger Mann mit seinem Dacia "Duster" auf der Kreisstraße 1 kurz nach Ebersdorf in Fahrtrichtung Tettau gegen eine Wildsau. Das Tier flüchtete in den Wald, am Pkw entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Am Dienstag gegen 5.20 Uhr erfasste ein Seat Leon auf der Staatsstraße 2198 zwischen Teuschnitz und Rappoltengrün ein Reh frontal. Dabei wurde das Tier getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. pol