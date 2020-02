Vier Teenager rauchten und hatten Alkohol dabei

Vier rauchende Mädchen und Jungen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren fielen einer Polizeistreife am Dienstagnachmittag an der Bushaltestelle in der Hollfelder Straße auf. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Schüler nicht nur Zigaretten, sondern auch Alkohol bei sich hatten. Die Eltern wurden von der Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und sowohl die Zigaretten als auch der Alkohol sichergestellt. pol