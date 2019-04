Vier Teams des DC Gipsy im Einsatz

Alle vier Mannschaften des DC Gipsy sind am Wochenende im Einsatz. Besonders der Partie der ersten Mannschaft beim DC Hawks Vilsbiburg kommt im Abstiegskampf der Bayernliga große Bedeutung zu - die Eberner brauchen einen Sieg.

Mit 5:19 Punkten steht sie vor Schlusslicht Dart Pub 180 München (3:21) auf dem vorletzten Platz. Während die Eberner gegen den Titelaspiranten Vilsbiburg Außenseiter sind, ist gegen Dart Pub 180 ein Sieg drin. Los geht es am Samstag um 12 Uhr in Vilsbiburg.

In der Verbandsliga empfangen die Damen am Samstag die Grensels aus Nürnberg. Die Gastgeberinnen könnten bei einem Heimsieg mit den Gästen gleichziehen, die momentan zwei Punkte mehr auf dem Konto haben. In der Vorrunde kassierten die Eberner Damen eine 2:4-Niederlage.

In der Verbandsliga gastiert die zweite Mannschaft des DC am Samstag bei Finnigans Harp III. Nach der Niederlage gegen DC La Bamba II Bad Windsheim dürfte die Meisterschaft für LaBamba sicher sein, zumal das Eberner Team nun vier Punkte Rückstand aufweist. Es gilt nun, zumindest den zweiten Tabellenplatz zu untermauern, was jedoch schwierig werden dürfte.

Noch von Abstiegssorgen geplagt wird die dritte Garnitur des DC Gipsy, die am Freitag am heimischen Brett auf den DSV Phoenix Neumarkt III trifft. Die dritte Mannschaft steht auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Ein Unentschieden wie in Neumarkt beim 6:6 wäre angesichts der prekären Situation für die Hausherren zu wenig. di