Vier TCBler verletzen sich

Die Landesliga-Herren 50 des TC Burgkunstadt sind - auch aufgrund von Verletzungen - beim TC Stadtsteinach mit 1:8 unter die Räder gekommen.

Landesliga Nordost, Herren 50

TC Stadtsteinach -

TC Burgkunstadt 8:1

In diesem Derby mussten die Burgkunstadter vier Matches aufgrund von Verletzungen aufgeben. Dennoch gibt es am Sieg der "Stanicher" nichts zu rütteln, da diese hervorragend aufspielten. Den Ehrenpunkt für die Burgkunstadter holte Rudi Griesser nach einem spannenden Match mit 7:5, 7:5. Auch die beiden ausgetragenenen Doppel waren eine klare Sache für den Gastgeber. Ergebnisse: Streng - Wittmann w.o. 3:6, 6:3, 4:3; Posse - Schmidt w.o. 6:0, 1:0; Korkisch - Günther w.o. 6:1, 4:1; K. Schröppel - Gahn 6:3, 6:0; de Bortoli - Schleicher 6:1, 6:0; Hoffmann - Griesser 5:7, 5:7; Korkisch/Schröppel - Wittmann/Schmidt w.o.; Streng/Hoffmann - Günther/Schleicher 6:2, 6:4; Posse/de Bortoli - Gahn//Griesser 6:0, 6:2

Bezirksklasse 2, Damen 30

TC Burgkunstadt -

VfR Katschenreuth 6:3

Die TCB-Damen 30 holten sich bei ihrer Heimspielpremiere dank der ausgezeichneten Doppel den ersten Sieg. In den Einzeln punkteten Miriam Kügel, Christiane Schramm und im Match-Tiebreak Caro Petterich für die Burgkunstadte-rinnen. In den Doppeln spielten die TCBlerinnen großartig auf und gewannen alle drei Matches.

Ergebnisse: Kügel - N. Fichtner 6:3, 6:1; Kunig - Zimmerer 2:6, 6:1, 8:10; Püls - Y. Fichtner 3:6, 1:6; St. Schramm - Schuberth 4:6, 2:6; Chr. Schramm - Zapf 6:2, 6:3; Petterich - Hansl 4:6, 6:4, 10:8; Kügel/St. Schramm - N. Fichtner/Zimmerer 6:4, 6:1; Püls/Chr. Schramm - Schuberth/Hansl 6:3, 6:3; Kunig/Petterich - Zapf/K. Fichtner 6:3, 7:6

Bezirksklasse 2, Herren 40

SV Wernsdorf -

TC Burgkunstadt 6:3

Nach den Einzeln waren die Burgkunstadter Herren 40 beim Stand von 3:3 noch zuversichtlich. Für den TCB punkteten bis dahin Markus Korzendorfer (nach Aufgabe seines Gegners), Dirk Schartl klar in zwei Sätzen und Uwe Petterich im Match-Tiebreak mit 11:9. In den Doppeln hielten Schnödt/Korzendorfer ausgezeichnet mit, verloren jedoch im dritten Satz mit 8:10. Pech hatten Müller/Michel bei ihrer Zwei-Satz-Niederlage. Auch Schartl/Petterich unterlagen in zwei Sätzen. gi Ergebnisse: Ruderich - M. Müller 7:5, 3:6, 10:4; Linsner - Schnödt 6:1, 6:1; Eckert wo. - Korzendorfer 2:3; Doktorowski - Schartl 2:6; 4:6; Reinhardt - Petterich 4:6, 6:3, 9:11; Steigner - Michel 6:2, 6:4; Lochner/Reinhardt - Schnödt/Korzendorfer 4:6, 6:3, 10:8; Ruderich/Essel - Müller/Michel 6:4, 6:4; Doktorowski/Steigner - Schartl/ Petterich 6:2, 6:4