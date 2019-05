Vier Tage Zeltkerwa in Kleingesee

Auf Tradition und Brauchtum wird in Kleingesee besonders Wert gelegt. Ein viertägiges Festprogramm haben die Burschen und Madla vom "Kleingesee'r Kerwaverein" wieder auf die Beine gestellt.

Los geht's an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, im Festzelt am alten Sportplatz in Kleingesee. Ab 16 Uhr spielt die Band "Die Gseea Wepsn" zum Bollerwagentreffen auf, wo sich wieder wandernde Vätergruppen, aber auch Publikum von Jung bis Alt trifft. Die spielende Band feiert auch ihr fünfjähriges Bandbestehen. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen sowie zur späteren Stunde einen Barbetrieb.

Der Kerwafreitag, 31. Mai, steht im Zeichen von Gemütlichkeit. Die Kerwaburschen und -madla laden ab 19 Uhr ein zum geselligen Beisammensein mit Spezialitäten aus der Küche, Barbetrieb und DJ-Musik.

Am Kerwasamstag, 1. Juni, gibt es ab 12 Uhr ein Krenfleischessen. Der Kerwabaum wird von den Kerwaburschen um 14 Uhr am Festplatz aufgestellt. Ab 21 Uhr sorgt die Band "Moskitos" für Stimmung im Festzelt.

Tanz um den Kerwabaum

Der Kerwasonntag, 2. Juni, steht vor allem im Zeichen der fränkischen Kerwatradition. Startschuss ist um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, dem sich ab 11 Uhr das Rumspielen der Kerwaburschen und -madla durch den Ort anschließt. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 16 Uhr sorgen "Manni und seine Rebellen" für musikalische Unterhaltung. Um 19 Uhr wird der Kerwabaum von den Kerwaburschen und -madla ausgetanzt. An allen Tagen gibt es einen Barbetrieb in der großen Bar im beheizten Festzelt. Für die kleineren Gäste stehen einige Schaustellerbetriebe bereit. red