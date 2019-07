Kupferberg vor 15 Stunden

Absperrung

Vier Stunden kein Wasser

Wegen Arbeiten am Leitungsnetz der Stadt muss am Freitag, 26. Juli, von 8 bis circa 12 Uhr in folgenden Straßenzügen das Wasser abgesperrt werden: Kirchplatz, Marktplatz, Zeche, Hollerberg, Kulmbacher...