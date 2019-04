Vier Strecken gibt es zur Auswahl

Die Wanderfreunde Grub am Forst haben ihre Wandertage am Samstag, 6., und Sonntag, 7.April. Auch in diesem Jahr ist diese Veranstaltung mit vier Wanderstecken bestens geplant. Es stehen sechs, elf, 20 und 30 Kilometer lange Wanderstrecken zur Auswahl. Die Startzeiten für die Wanderer sind am Samstag von 7 bis 15 Uhr. Diejenigen Wanderer, die 30 Kilometer weit gehen wollen, starten von 7 bis 11 Uhr. Zielschluss ist um 18 Uhr. Am Sonntag kann von 7 bis 11 Uhr beziehungsweise bis 9 Uhr gestartet werden. Zielschluss ist um 15 Uhr. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Gruppenmeldung nimmt Karin Dreilich unter Telefon 09560/3579956 entgegen. Auskunft für die 30-km-Strecke gibt es bei Anke Förtsch unter Telefon 09566/1564. An beiden Tagen gibt es Unterhaltungsmusik mit den "Schorschi's". red