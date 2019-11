Vier Sterne für das Kurhotel

Bei der Verleihung der Sterne-Klassifizierungen in München wurde das "Best Western Plus"-Kurhotel an der Obermain-Therme mit vier Sternen zertifiziert. Die Auszeichnungen wurden vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und der Präsidentin des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), Angela Inselkammer, an 67 Hotels vergeben, darunter das "Best Western Plus"-Kurhotel in Bad Staffelstein.

Inselkammer betonte in ihren Grußworten an die Hoteliers: "Ein weiteres Tourismusrekordjahr in Folge ist ein eindrucksvoller Beleg unserer Gastgeberqualitäten in Bayern und verdeutlicht, wie wichtig die Hotellerie und Gastronomie für den Tourismus sind. Denn ohne uns geht gar nichts! Ohne uns hätten Touristen kein Bett zum Schlafen. Ohne uns hätten Ausflügler keine Wirtschaft zum Einkehren. Ohne uns gäbe es keine Tagungen, Messen und Kongresse. Und damit unsere Tourismuswirtschaft in Bayern nachhaltig stark bleibt, müssen wir weiterhin auf Qualität und Beständigkeit setzen. Es geht weniger darum, mit wie vielen Sternen ein Betrieb klassifiziert ist, als vielmehr darum, dass er überhaupt Sterne als geprüfte Qualität nach außen trägt."

Auszeichnung gilt für drei Jahre

Die deutsche Hotelklassifizierung mit den fünf verschiedenen Kategorien, ein bis fünf Sterne, wurde 1966 vom Branchenverband DEHOGA unter maßgeblicher Initiative Bayerns entwickelt und eingeführt. Die ausgehängten Sterne sind für einen Zeitraum von drei Jahren gültig. Durchgeführt werden die Bewertungen im Freistaat von der Bayern-Tourist GmbH, einer Tochtergesellschaft des DEHOGA Bayern. Sie macht dazu bei allen zu klassifizierenden Betrieben eine Vor-Ort-Prüfung. red