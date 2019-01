Vier Polizeireiter auf Streife

Am Dienstag waren Polizeireiter des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Streife im Eckentaler Ortsteil Eckenhaid (Kreis Erlangen-Höchstadt). Ihr Einsatz ist Teil eines aktuellen Präventionseinsatzes gegen die Einbruchskriminalität.

Bis in die Abendstunden waren die vier Polizeireiter der Reitergruppe Mittelfranken gezielt auf Streife am Ortsrand von Eckenhaid. Dort hatten sich zu Beginn des Jahres gleich mehrere Einbrüche ereignet.

Der Kontakt zwischen den Bewohnern und den berittenen Polizisten ließ nicht lange auf sich warten. Immer wieder kamen die Beamten ins Gespräch mit interessierten Passanten. Dabei stand die Befragung nach verdächtigen Wahrnehmungen, aber auch die Sensibilisierung der Anwohner in Bezug auf die Einbruchskriminalität im Vordergrund.

Mit Infoblättern wurden die Bürger unter anderem darüber aufgeklärt, dass selbst kleinste Informationen wie beispielsweise die Meldung eines verdächtigen Kennzeichens der Schlüssel für einen Ermittlungserfolg der Polizei sein können. Im Kampf gegen die Einbruchskriminalität setzt die "Besondere Aufbauorganisation Wohnraumeinbruchdiebstahl" (BAO WED) der mittelfränkischen Polizei neben gezielten Kontrollen durch uniformierte und zivile Polizeikräfte auch auf eine entsprechende Polizeipräsenz. Neben Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei kamen dabei am Dienstag auch erstmals die mittelfränkischen Polizeireiter zum Einsatz. Sie unterstrichen laut Bericht des Polizeipräsidiums durch ihre gute Sichtbarkeit und den direkten Kontakt zu Passanten ihren Einsatzwert. Auch am Mittwoch führten die Polizeireiter ihre Präventionsstreife in dem betroffenen Bereich.

Einbruchschutz

Gerade während der derzeit früh einsetzenden Dämmerung kommt es immer wieder zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Informationen rund um Einbruchschutz gibt es unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de. pol