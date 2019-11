Vier Paar gestohlene Socken am Fuß

In einem Verbrauchermarkt in Kronach hat ein ukrainischer Staatsbürger versucht, vier Paar Socken zu stehlen. Er nahm die Socken mit in die Umkleidekabine und legte lediglich die leeren Verpackungen zurück ins Regal. Dies konnte ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachten und sprach den Dieb nach dem Passieren der Kasse an. Dabei wurden festgestellt, dass der Dieb alle vier Paar Socken am Fuß trug. Nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt, musste der Beschuldigte eine Geldstrafe bezahlen. pol