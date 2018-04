Vier oberfränkische Meisterschaften für Solidarität Reuth

Bei den Oberfränkischen Meisterschaften der Schüler und Elite im Kunst- und Einradfahren in Hallstadt bei Bamberg hat der Radsportverein "Solidarität" Reuth mit vier Titeln erfolgreich teilgenommen.

Im 1er Kunstfahren der Schülerinnen holte Finja Melzer den Titel als oberfränkische Meisterin in der Altersklasse U13. Die Meisterschaft im Einradfahren sicherten sich außerdem das 6er-Team der Schülerinnen (U13) und bei den Frauen die 4er- und 6er-Mannschaften des RSV Solidarität Reuth.

Es war die erste Bewährungsprobe in der neuen Saison für die Radsportler, sagt der Vorsitzende Thomas Bittruf. Erreicht wurden Spitzenergebnisse, obwohl einige Mannschaften mit erheblichem Trainingsrückstand auf Grund von Verletzungen oder Krankheitsfällen zu kämpfen hatten. Sechs von sieben gestarteten Teams erreichten die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft. Nun gilt das Hauptaugenmerk dieser landesweiten Veranstaltung. dw