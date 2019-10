Vier neue Ministranten treten Dienst an

Vier neue Ministranten sind am Sonntag in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer neu aufgenommen worden - zwei Mädchen und zwei Jungen, die in diesem Jahr zur Erstkommunion gegangen sind. Zugleich wurden elf Ministranten verabschiedet. Besonders viel Herzblut haben die Ober-Ministranten Frank Hümmer, Johanna Zielowski und Franziska Maurer in zehn Jahren gezeigt. Als Ober-Ministranten waren sie Ansprechpartner für die Ministranten, haben sich um die Einteilung gekümmert und viele Aktionen organisiert. Ehrenamtlich aktiv waren Franziska Maurer und Johanna Zielowski zudem bei den Kinderabenteuerland-Gottesdiensten und im Vorbereitungsteam der Rhythmo-Gottesdienste. hs