Vier neue Ehrenmitglieder für Schützen

Zahlreiche Veranstaltungen prägten das vergangene Vereinsjahr der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft "Schützenlust 1886" Pressig. Vorsitzender Michael Reuth ließ bei der Mitgliederversammlung noch einmal die größeren Ereignisse wie Schützenfest, Kirchweihessen, Sauessen sowie die in Kooperation mit dem Faschingsclub "Dolonia" durchgeführten Büttenabende Revue passieren. Die Mitgliederzahlen ist mit 94 konstant geblieben.

Schützenmeister Günther Lieb beleuchtete den sportlichen Schwerpunkt der Gesellschaft. Er berichtete über die Teilnahme an Gau- und Bezirksmeisterschaften, die Rundenwettkämpfe, das Haupt- und Königsschießen sowie das im Herbst durchgeführte Sauschießen. Außerdem gab Lieb auch die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft bekannt und übergab die Urkunden an Vereinsmeister und Platzierte dieses Wettbewerbs. Erster in der Schützenklasse wurde mit 381 Ringen Joachim Förtsch. Die Erstplatzierten in den weiteren Klassen: Laura Beez (159 Ringe), Schülerklasse (freihand), Katharina Winter (168), Schülerklasse (Auflage), Silvia Reuth (349), Damenklasse, Michael Reuth (368), Altersklasse, Gerhard Fischer (310,9), Seniorenklasse A (Auflage), Erika Brücher (286), Hobbyklasse weiblich (Auflage) sowie Werner Löffler (355), Hobbyklasse männlich (Auflage).

Jugendsportleiter Eduardo Iuliano berichtete stolz von der Arbeit mit seinen Schützlingen. Das von ihm und Sportleiter Günther Lieb durchgeführte Jugendtraining werde regelmäßig von einer beachtlichen Zahl Jungschützen besucht, von denen Laura Beez und Dario Beetz erstmals an den regulären Rundenwettkämpfen teilgenommen hätten und gut in die zweite Mannschaft integriert worden seien. Ziel sei es, sich bei auswärtigen Wettbewerben noch stärker zu beweisen und langfristig möglichst viele Jungschützen in den Wettkampfbetrieb mit einzubinden.

Da Schatzmeister Peter Reuth erkrankt war, verlas Vorsitzender Michael Reuth in Vertretung dessen Aufzeichnungen. Aus diesen ging hervor, dass die Schützengesellschaft finanziell gut aufgestellt ist und den nötigen Spielraum für anstehende Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Schießanlage hat.

Unter der Leitung von Werner Löffler wurden für die kommenden beiden Jahre gewählt: Michael Reuth (Vorsitzender), Günther Lieb (Erster Schützenmeister), Roland Backer (Zweiter Schützenmeister), Michael Förster (Dritter Schützenmeister), Peter Reuth (Schatzmeister), Eduardo Iuliano (Jugendsportleiter) und Silvia Reuth (Schriftführerin). Der Ausschuss besteht aus Dorothea Backer, Erika Brücher, Gerhard Fischer, Ute Iuliano, Hans-Jürgen Haderlein, Karin Haderlein, Siegfried Hotz und Stefan Schirmer. Als Kassenprüfer fungieren Franz-Josef Buckreus und Winfried Remmert.

Zum Abschluss der Versammlung stand noch die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder an. Mit dem Ehrenzeichen und der Ehrenurkunde des Bayerischen Sportschützenbundes für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Ute Iuliano ausgezeichnet. Karin Haderlein, Heike Richter und Anna Hotz wurden für ihre 25-jährige Vereins- und Verbandszugehörigkeit geehrt. Vorsitzender Reuth dankte den vier Damen für ihren engagierten Einsatz zum Wohle der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft.

Auf Vorschlag des Vorstandes wurden anschließend Dorothea und Roland Backer, Erika Brücher und Siegfried Hotz zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der Vorsitzende hob in seiner Laudatio den unermüdlichen Einsatz der Geehrten für "ihren" Verein hervor. Reparatur- und Wartungsarbeiten, Bewirtschaftung, Küchendienst, Raumpflege sowie zahlreiche kleine, sichtbare und unsichtbare Handgriffe im Hintergrund des Vereins- und Sportbetriebes seien von diesem "Quartett" stets verlässlich und mit unglaublicher Selbstverständlichkeit erledigt worden. Deshalb sei die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft auch gleichzeitig mit großem Dank sowie den besten Wünschen für die Zukunft der Geehrten verbunden.