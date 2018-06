Vier neue EDV-Kurse

red



Unter dem Schlagwort "Sommer-Bildung" bietet die Volkshochschule im Juli vier EDV-Kompakt-Kurse an, die jeweils von Montag bis Donnerstag, 19 bis 22 Uhr, in der Löwenstraße 12, stattfinden. Es beginnt mit dem Kurs "Windows 10", der für Neueinsteiger und Umsteiger geeignet ist (2. bis 5. Juli). Anschließend kann man Grundkenntnisse im Textverarbeitungsprogramm "Word 2016" erwerben (9. bis 12. Juli). In die Tabellenkalkulation mit Excel 2016 kann man vom 16. bis 19. Juli einsteigen und die Präsentationstechniken mit Power-Point 2016 vermittelt ein Kurs vom 23. bis 26. Juli. Jeder Kurs kann unabhängig von den übrigen gebucht werden. Weitere Informationen zu diesem Angebot und Anmeldung telefonisch unter 09561/88250 oder online unter www.vhs-coburg.de