Vier Musiker spielen Werke rund um das Wasser

Unter dem Titel "Auf dem Wasser zu singen" laden die Organisatoren der Schwarzenberger Schlosskonzerte am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr in den großen Ahnensaal von Schloss Schwarzenberg zu einem Konzert mit vier international gefragten Musikern ein.

Wasser fällt nicht nur ab und zu vom Himmel, fließt durch Rhein und Donau, durch Bergbäche, Wasserfälle und Wasserhähne, es hat auch über die Jahrhunderte viele Komponisten, Schriftsteller, Dichter und bildende Künstler zu großen Werken inspiriert, heißt es in der Einladung. In diesem Konzert präsentieren die Musiker Werke rund ums Thema Wasser, gesungen, gespielt, gelesen, unterhaltsam und spannend. Lieder erklingen in neuen Arrangements, Trios für Klarinette, Viola und Klavier werden zu Gehör gebracht und vieles mehr. Die Musik ist unter anderem von Händel, Mozart, Schubert, Bruch und Ravel.

Die vier Musiker sind laut Pressemitteilung weltweit als gefragte Kammermusiker und Solisten unterwegs und arbeiten seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Besetzungen zusammen.

Kombination mit Literatur

Ihr Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von ungewöhnlichen, interdisziplinären Programmen, Musik wird dabei durch die Kombination mit Literatur und bildender Kunst in ein neues Licht gerückt. Corinna Pregla, Mezzosopran und Rezitation, konzertiert im In- und Ausland, neben ihrer Lied-Leidenschaft ist sie vor allem im Konzertfach zu Hause. Von Nicolai Pfeffer, Klarinette, und Beatrix Firsching, Klavier, ist eine Duo-CD erschienen. Axel Porath, Viola, ist Mitglied verschiedener Kammermusikformationen, zum Beispiel im Ensemble "Musikfabrik".

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Meyer in Scheinfeld, Reservierungen sind im Internet möglich unter www.schwarzenberger-schlosskozerte.de. red