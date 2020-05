Vier Müllsäcke am Seeufer

helmut will Die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfall ist im Landkreis Haßberge kein Problem und gut geregelt. Trotzdem gibt es immer wieder unbelehrbare Zeitgenossen, die ihren Müll irgendwo in die Landschaft werfen und die sachgerechte Entsorgung anderen, den Kommunen, dem Landkreis oder Grundstückseigentümern, aufbürden. So geschehen an den "Fischbacher Seen", die Hermann von Rotenhan gehören.

Dort wurden am Sonntag gut 700 Meter nordwestlich von Eyrichshof/Specke von einem Spaziergänger vier gefüllte Müllsäcke entdeckt. Darüber wurden die Polizei Ebern sowie der zuständige Sachbearbeiter am Landratsamt Haßberge für derartige Umweltverschmutzungen, Edwin Oppelt, und unsere Zeitung verständigt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, handelt es sich um Verpackungs- und Hausmüll. Hinweise auf den Verursacher konnten nicht gefunden werden. Der Bauhof der Stadt Ebern wurde gebeten, den Müll zu beseitigen.

Die Polizei fragt, ob jemand zu dieser widerrechtlichen Ablagerung sachdienliche Hinweise geben kann. Diese werden erbeten unter Telefon 09531/9240.

Wie Edwin Oppelt vom Landratsamt in Haßfurt mitteilte, können solche Umweltverschmutzungen nach dem Abfallbeseitigungsgesetz mit hohen Bußgeldern belegt werden.