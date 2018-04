Vier Mittelstürmer fallen aus

Auswärtspartien stehen in der Bezirkliga Ost für den SSV Kasendorf und den VfR Katschenreuth am Mittwoch an. Die schwerere Aufgabe muss dabei der VfR beim zweitplatzierten FC Vorwärts Röslau lösen. Bei einem Sieg der Katschenreuther kann Kasendorf (4.) auf Rang 2 springen - ein Sieg beim abstiegsgefährdeten SV Poppenreuth (12.) vorausgesetzt. Beide Partien beginnen um 18.15 Uhr.



Bezirksliga Oberfranken Ost

FC Vorwärts Röslau -

VfR Katschenreuth

Der heimstarke VfR ist mittlerweile auch in der Fremde für eine Überraschung gut. Das haben die Katschenreuther unter anderem am vergangenen Sonntag beim 2:1-Sieg in Poppenreuth bewiesen. "Ich kann nur immer wieder den Hut vor meiner Mannschaft ziehen, was sie leistet und wie die ganzen Ausfälle kompensiert werden und wie wir darauf die passenden Antworten haben - einfach überragend", schwärmt Trainer Detlef Zenk. Der Siegtreffer fiel zwar erst in der 88. Minute, doch Zenk sah wegen der größeren Spielanteile einen verdienten Erfolg.

Einen weiteren Sieg folgen zu lassen, wird allerdings schwer. Röslau hat seit 14 Spielen nicht mehr verloren. "Wir sind aber stark genug, um auch dort zu bestehen", sagt Zenk, der vor allem die Innenverteidigung der Röslauer und den bärenstarken Tobias Benker lobt.

Die Katschenreuther müssen auf Chris Weggel (Zahn-Operation) verzichten. Mit ihm fällt bereits der vierte Mittelstürmer aus. "Auf der Position haben wir schon ein wenig Not, aber wir können sehr flexibel spielen. Das ist auch ein Vorteil meiner Mannschaft", sagt Zenk, der berufsbedingt nicht mit nach Röslau fahren wird. Matthias Weigel und Martin Meisel werden das Team betreuen.

VfR Katschenreuth: Neidhardt, Kirsch, Stübinger, Kolb, Ma. Dippold, D. Angermann, Michel, Amon, Knopf, Schoberth, Leppert, Pistor.



SV Poppenreuth -

SSV Kasendorf

Zuletzt gab der SSV bei der SpVgg Oberkotzau eine 2:0-Führung aus der Hand. "Wir haben den Vorsprung relativ leichtfertig bei zwei Standardsituationen hergeschenkt, als wir einfach unachtsam waren", sagt SSV-Coach Christoph Wächter. "Wir können mit dem Punkt dennoch ganz gut leben." Auch, weil seine Mannschaft sich gerade in der ersten Halbzeit sehr stark präsentiert hatte.

Eine ähnliche Leistung wird beim SV Poppenreuth mit seinen vielen tschechischen Spielern nötig sein. "Zuletzt sollen aber fünf Spieler aus Tschechien gar nicht angereist sein. Wir wissen also nicht, mit welcher Mannschaft der SVP auflaufen wird", sagt Wächter. Dafür haben sich die Poppenreuther mit einem Routinier verstärkt: Der mittlerweile 47-jährige Ex-Profi Ingo Walther - er spielte auch lange Zeit für die SpVgg Bayreuth - machte gegen Katschenreuth sein erstes Spiel für Poppenreuth.

Der SSV bangt um den Einsatz der angeschlagenen Dominik Schorn und Jochen Hollfelder. Daniel Grasgruber und Jeremaine Mullen sind beruflich verhindert.

SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter - Ellner, Titus, Korzendorfer, Hollfelder (?), Stübinger, Schorn (?), Lauterbach, A. Pistor, M. Pistor, Gunzelmann, Fuchs, Schubert, Hahn.