Vier Marihuana-Raucher müssen zahlen oder arbeiten

Das Wiedersehen haben sich vier Freunde aus dem Landkreis wohl anders vorgestellt. Am Abend des 8. April dieses Jahres, einem Frühlingssonntag, traf sich das Quartett am Main in Haßfurt. "Geht was?", fragte einer der vier in die Runde. Es ging was. Einer von ihnen, ein 17-jähriger Auszubildender, kaufte Marihuana. Gemeinsam zog man einen Joint durch, was jedoch einem Passanten nicht verborgen blieb. Weil er süßlichen "Gras"-Duft in der Nase hatte, informierte er die Polizei, die kurz darauf die Raucherrunde beendete.

Am Montag mussten die vier Freunde zwischen 16 und 23 Jahren auf der Anklagebank des Jugendgerichts am Haßfurter Amtsgericht Platz nehmen. Weil das Quartett zusammen bereits neun Einträge im Bundeszentralregister aufweist und jeder bereits mindestens einmal straffällig wurde, weigerte sich die Staatsanwältin, das Verfahren wegen Erwerbs und Weitergabe von Betäubungsmitteln einzustellen. Stattdessen verurteilte das Gericht die vier zu einer Geldstrafe in Höhe von 350 Euro, einer Geldauflage von 350 Euro, zahlbar an den Jugendtreff in Ebern, sowie zweimal zu je 20 Arbeitsstunden. mas