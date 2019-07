Vier Männer - vielseitiger Sound

Sie heißen Harry, Dieter, Thomas und Peter. Soweit ist alles im Normalbereich. Was sie aber machen, ist schon einmalig: Vor eineinhalb Jahren erst haben sich die vier Männer zusammengefunden, haben eine Musikband gegründet und spielen seitdem erfolgreich auf Kirchweih- und Straßenfesten, auf der Seebühne in Bad Staffelstein und in der Reha-Klinik. Höhepunkt wird im Juli ihr Auftritt beim Altstadtfest in Bad Staffelstein sein. Am Samstag, 27. Juli, ab 19 Uhr werden sie im Markthof zu hören sein.

Peter Bäumel ist der Leader der "Groove Band". Kein Wunder, denn er stammt aus einer sehr musikalischen Familie. Der Vater hatte eine Swing-Band, der Bruder ist ebenfalls Bandleader und Gitarrist in einer Bamberger Funk-Band. Peter Bäumel spielt die Leadgitarre. Und er improvisiert gerne. Sein Vorbild an der Gitarre ist kein Geringerer als Eric Clapton. "Manche Soli muss man im Kopf haben, Improvisationen entstehen aus dem Gefühl heraus", bekräftigt er.

Musik aus vier Jahrzehnten

In seinem Haus in Loffeld hat Peter Bäumel ein ausgebautes Kellergeschoss, dort ist auch der Probenraum der "Groove Band" untergebracht. Einmal pro Woche spielen und proben die vier Männer hier Country, Blues und Rock, von "Wonderful tonight" bis "Country Roads", von "Alt wie ein Baum" über "Sixteen Tons" bis zum "Kriminaltango" - Musik aus den 1950er bis 1980er Jahren, bekannte und auch weniger bekannte Titel.

"Das ist sozusagen unser Metier, wo wir uns aufhalten - nix Modernes", klärt "Harry" auf. Eigentlich heißt er Heribert Malter und stammt aus dem Saarland. Dort hat er in Big-Bands gespielt. Er bringt mehr als 20 Jahre Musikerfahrung mit. Mit 61 Jahren ist er der Jüngste der Band; er steht als Arbeitsvermittler noch voll im Berufsleben. Harry ist Schlagzeuger und ausgebildeter Sänger. Seine Stimme schaffte früher bemerkenswerte vier Oktaven. Heute sind es nur noch drei - "das ist das Alter", sagt er lachend. Seine Sticks wirbeln professionell auf den Drums, ein Zuschauer könnte jetzt Gänsehaut bekommen. "Ohne Groove kein Lied, keine Seele", sagt Harry.

So sieht das auch Dieter Mohr. Der Loffelder ist Sänger und Gitarrist der Formation. "Ich bin der Rhythmiker", stellt er sich vor. Sein Instrument ist eine spezial-Edition Modell "Ovation". Auch Dieter Mohr bringt große musikalische Erfahrung in die Band mit ein: Seit 1976 macht er Musik, darunter 20 Jahre lang Tanzmusik. Fingerschnippend gibt er zu, dass er schon mal nachts aufsteht, sich auf sein Terrasse setzt und leise auf den Saiten "Paper Moon" oder "Que sera?" anstimmt.

Auch Thomas Knye, das vierte Bandmitglied, hat einst in Tanzbands gespielt. Er wohnt erst seit zwei Jahren im Landkreis Lichtenfels. Knye stammt aus Mecklenburg, war ab 1975 immer wieder auf großen Veranstaltungen zu sehen und zu hören. Bei der "Groove Band" spielt er die Bassgitarre - manchmal auch den Kontrabass, verrät er.

Jahrzehntelange Erfahrung

Zusammen können die vier Männer auf etliche Jahrzehnte Musikerfahrung zurückgreifen, rechnen sie grinsend vor. Eine hochmoderne Soundanlage benötigen sie nicht. "Handgemachte Musik klingt viel besser. Als Musiker musst' alles können, auch Klassik", sagt Harry Malter. Das Equipment: Schlagzeug, verschiedene Gitarren, Verstärker und Mikrophone, dicke Dämm- und Akustikplatten im Probenraum und vor allem ein Repertoire, das ständig wächst. "Angefangen haben wir mit zehn oder 20 Liedern", erinnert sich Peter Bäumel, "jetzt sind wir bei 80." Als Grafikdesigner entwirft er die Werbeplakate für die Band, fertigt Fotos für und von der "Groove Band" an. Nur einen Tour-Bus haben die Musiker noch nicht. Jeder verstaut seine Instrumente im eigenen Pkw.

Erreichen kann man die Groove Band unter der Kontaktadresse info@baeumel-gds.de.