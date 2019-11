Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Vier Personen wurden bei einem Unfall am Dienstagvormittag an der Einmündung B 505 zur Bundesstraße 22 leicht verletzt. Eine Opel-Fahrerin übersah einen VW, der dort wegen eines mit eingeschaltetem Martinshorn fahrenden Polizeiautos seinen Wagen abgebremst hatte, und fuhr auf diesen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14 000 Euro beziffert. Polizei stoppt betrunkenen Radler Am Mittwoch gegen 2.40 Uhr beobachtete eine Polizeistreife am Marienplatz einen Radfahrer, wie er dort ohne Licht und entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Als der junge Mann die Polizeistreife erblickte, wollte er auf den Gehweg fahren, wobei er am Gehsteig hängenblieb und stürzte. Als der 23-Jährige daraufhin angehalten und kontrolliert wurde, wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Bei einem Alkoholtest brachte es der Mann auf 1,96 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus unumgänglich war. Verletzt hatte sich der Betrunkene bei dem Fahrradsturz nicht. Rauschgift bleibt nicht verborgen Am Dienstagmittag wurden Polizeibeamte am Troppauplatz auf einen jungen Mann aufmerksam, der beim Erblicken des Dienstfahrzeuges einen Joint am Boden ausdrückte. Während der daraufhin erfolgten Kontrolle des 19-Jährigen tauchte noch eine geringe Menge Marihuana auf. Der junge Mann muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol