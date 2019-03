Vier Konzerte im Schlosspark

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins "Kunst & Musik im Schlosspark Unterleinleiter" im Rathaus blickten Vorsitzender Eduard Nöth und Geschäftsführer Helmuth Ochs auf das 16. Konzertjahr zurück. Trotz des Jahrhundertsommers seien alle Veranstaltungen von Regengüssen betroffen gewesen.

Nöth dankte dem Eigentümer Knut Arndt für die kostenlose Bereitstellung des Gartenjuwels. Auch im 16. Jahr sei die Resonanz auf das bestens etablierte Kultur-Event in der Fränkischen Schweiz sehr groß gewesen. Der Vorsitzende dankte besonders Helmuth Ochs, der die Geschäfte führe, und Erdmute Knauer, die die Veranstaltungen moderiere und die Parkführungen organisiere. Dank galt aber auch allen ehrenamtlichen Helfern. Festzuhalten sei, dass jährlich ein anspruchsvolles Konzertprogramm in wunderbarer Naturatmosphäre ohne jegliche öffentliche Bezuschussung organisiert werde.

Auf großes Interesse stieß laut Nöth der Tag des offenen Parks. Hunderte von Besuchern interessierten sich für die Parkhistorie, die aktuelle Gartenkunst und die hochwertigen Kunstwerke. In diesem Jahr öffne der Park am Sonntag, 28. Juli, von 13 bis 18 Uhr seine Pforten.

Schatzmeister Helmuth Ochs konnte von geordneten Finanzen und einem geringfügigen Vermögenszuwachs berichten. Die Revision durch Marianne Weitkuhn bestätigte die Solidität der Finanzsituation.

Die Kulturwartin Marion Handschug stellte mit Helmuth Ochs das Veranstaltungsprogramm 2019 vor, das aus vier Konzerten, einem Kindertheater und einem Tag des offenen Parks besteht. Das Eröffnungskonzert am Samstag, 22. Juni, bestreitet um 16 Uhr auf der Waldwiese das Bamberger Streichquartett mit Karlheinz Busch und dem Solofagottisten Pierre Martens; Motto: "Perlen der Musik aus Barock, Klassik und Romantik".

Am Samstag, 6. Juli, um 16 Uhr serviert das Bamberger Blechbläserquartett "Symphonisches Blech von Bach bis Blues".

Am Samstag, 13. Juli, führt das Ensemble des Fränkischen Theatersommers um 10.30 Uhr im Heckentheater das Grimm-Märchen "Jorinde und Joringel" auf. Um 16 Uhr am gleichen Tag gastiert das Salonorchester Babari auf der Waldwies - es führt "beschwingt in den Sommer". Zum Abschluss am Samstag, 27. Juli, um 17 Uhr präsentiert "Bavarian Brass" mit vier Trompeten, Schlagwerk und Orgel das Konzert "Trompetenschall Orgelklang". red