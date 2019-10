Vier Jahrzehnte für die Sparkassenkunden vor Ort

25 und 40 Jahre Treue zur Sparkasse - ein wichtiger Grund für die Sparkasse Kulmbach-Kronach, mit ihren Jubilaren gebührend zu feiern.

An ihren ersten Einsatzort, der Geschäftsstelle Kronach am Bahnhof, kann sich Sabine Hain

noch gut erinnern. "Ich weiß noch, wie nervös und aufgeregt ich an meinem ersten Tag in der Sparkasse war", erinnert sie sich. Zum 150. Jubiläumsjahr der damaligen Sparkasse Kronach-Ludwigsstadt, am 23.8.1994, war für die gebürtige Wolfersgrünerin der Ausbildungsstart.

1979 begann der Werdegang vieler Bankkaufleute in der Kreis-Sparkasse Ludwigsstadt oder der Vereinigte Sparkassen Kronach. Im feierlichen Rahmen kamen die Jubilare in der Hauptstelle Kulmbach zusammen. "Sie alle sind Ihrer Sparkasse treu geblieben und eine feste Größe in unserem Haus - auf Sie ist Verlass in jeder Hinsicht", lobte Vorstandsmitglied

Harry Weiß seine Jubilare.

Bezirkstagspräsident und OB Henry Schramm bedankte sich im Namen aller Verwaltungsratsvorsitzenden bei den Jubilaren: "Danke für Ihre Treue zu unserer Sparkasse und zu den Menschen in der Region! Sie haben großen Anteil am Erfolg unserer Sparkasse!", würdigte Henry Schramm die Mitarbeiter. Harry Weiß überreichte mit herzlichen und persönlichen Worten die Jubiläums-Urkunden und bedankte sich für das jahrzehntelange Engagement. Stellvertretendes Vorstandsmitglied Georg Löffler hielt die Laudatio. Dabei kam so manche Anekdote aus gemeinsam erlebten Berufsjahren zum Vorschein.

40 Jahre in der Sparkasse Kulmbach-Kronach sind: Peter Goihl, Rosalinde Grünbeck, Martin Schmidt, Birgit Söllner, Barbara Höfner, Sabine Günther, Stefan Wolf und Thomas Meyer. 25 Jahre Sabine Hain. red