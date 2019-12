Vier Highlandrinder büxen aus

Vier Highlandrindern ist am Samstagnachmittag von einer Weide in Oesdorf die Flucht gelungen, als deren Besitzer diese in einen Transportanhänger verladen wollte. Letztmalig wurden die Rinder nördlich von Oesdorf gesehen, als diese in den Wald liefen. Von der Forchheimer Polizei ergeht daher der Appell an alle Verkehrsteilnehmer, im westlichen Landkreis Forchheim mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs zu sein. Bei Sichtung der Rindviecher wird gebeten, umgehend die Polizei Forchheim zu verständigen.