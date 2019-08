Vier heiße Ladies

Der Fränkische Theatersommer gastiert am Sonntag, 11. August, um 19 Uhr im Drossenfelder "Bräuwerck". Aufgeführt wird das musikalische Stück "Heiße Zeiten". Darin treffen vier Frauen am Flughafen aufeinander, die zwei Dinge gemeinsam haben: Ihr Flieger verspätet sich und sie befinden sich in den Wechseljahren beziehungsweise kurz davor. Mit etwas Nostalgie und jeder Menge Augenzwinkern präsentieren die "Vier Ladies im Hormonrausch" zahlreiche bekannte Songs und Evergreens mit deutschen Liedtexten. Eintrittskarten sind im Rathaus Neudrossenfeld, Telefon 09203/993-0, erhältlich. red