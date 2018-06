Vier Goldmedaillen gehen an das Aktiv-Team Röttenbach

TB



Vier Goldmedaillen und ein Mal Bronze gewann das Aktiv-Team Röttenbach bei den Gaumeisterschaften im Turnen in Nürnberg. Henning Schramm setzte sich bei den Jungen der Klasse P5/P6 bereits mit seiner ersten Übung an die Spitze und stieg mit 72,8 Punkten ganz oben aufs Treppchen.In den Wettkampfgruppen P4 ging sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs die Goldmedaille nach Röttenbach: Nele Arnold zeigte drei sauber geturnte Übungen und gewann mit 68,4 Punkten. Ihr folgten auf den Plätzen 6 und 7 Romy Scheuerer (47 Punkte) und Nicole Bremont (44,4). Jona Votteler verteidigte von Anfang an den ersten Platz (69,1). Sein Vereinskollege Thomas Köster erturnte 62,8 Zähler und holte Bronze.Julika Schneider sorgte in der Wettkampfklasse P3 weiblich der Jahrgänge 2007 und älter mit 66,7 Punkten für die vierte Goldmedaille des Aktiv-Teams. In derselben Klasse ging Platz 6 an Lemar Bouz Alazar (60,1). Bei den Mädchen der Klasse P3 Jahrgang 2008 und jünger erturnte Nafkot Tamerat 56,1 Punkte und Platz 7.